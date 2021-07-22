Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satılmasına Fatih Terim engeli!

Falcao, Feghouli ve Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray'da ilk resmi teklif Christian Luyindama'ya geldi. Belçika ekibi Antwerp, Luyindama için 2 milyon Euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi.
Luyindama'ya 8 milyon Euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon Euro değer biçiyor. Luyindama'nın 1 yıl kalan sözleşmesinin, olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin Euro garanti para kazanıyor.