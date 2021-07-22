Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satılmasına Fatih Terim engeli!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satılmasına Fatih Terim engeli!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Christian Luyindama'ya Belçika ekibi Antwerp talip olurken, teknik direktör Fatih Terim transfere izin vermedi. Terim, Antwerp'in Luyindama için önerdiği rakamı az bularak yıldız stoperi şimdilik takımda tutma kararı aldı. Cimbom'un 27 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro istediği kaydedildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satılmasına Fatih Terim engeli!

Falcao, Feghouli ve Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray'da ilk resmi teklif Christian Luyindama'ya geldi. Belçika ekibi Antwerp, Luyindama için 2 milyon Euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satılmasına Fatih Terim engeli!

Sabah'ta yer alan habere göre; Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satılmasına Fatih Terim engeli!

Luyindama'ya 8 milyon Euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon Euro değer biçiyor. Luyindama'nın 1 yıl kalan sözleşmesinin, olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin Euro garanti para kazanıyor.

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