Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajerinden Galatasaray'a paket teklif! Lykogiannis’yi ister misiniz? (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajerinden Galatasaray'a paket teklif! Lykogiannis’yi ister misiniz? (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların transferine çok yaklaştığı Rachid Ghezzal'ın menajerinden flaş bir teklif geldi. Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Ghezzal'ın menajerinin ikinci teklifi ise Lykogiannis... İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajerinden Galatasaray'a paket teklif! Lykogiannis’yi ister misiniz? (GS spor haberi)

Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın 1 milyon euro fazlasını alan Ghezzal'ın menajerinin ikinci teklifi ise Lykogiannis oldu. Hatta İngiliz menajer, Yunan sol beki, Beşiktaş'a da önerdi ama kabul görmedi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajerinden Galatasaray'a paket teklif! Lykogiannis’yi ister misiniz? (GS spor haberi)

Alioski, van Aanholt ve Kurzawa'nın transferi konusunda henüz aşama kaydedemeyen sarı-kırmızılı takım, Ghezzal'ın menajeri tarafından önlerine getirilen Lykogiannis'e ilgi gösterdi. Ancak Yunan sol bek 1.90'lık boyu ve daha fazla defansif özellikler nedeni ile Fatih Terim'in gözüne giremedi.

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