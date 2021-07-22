Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajerinden Galatasaray'a paket teklif! Lykogiannis’yi ister misiniz? (GS spor haberi)

Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın 1 milyon euro fazlasını alan Ghezzal'ın menajerinin ikinci teklifi ise Lykogiannis oldu. Hatta İngiliz menajer, Yunan sol beki, Beşiktaş'a da önerdi ama kabul görmedi.
Alioski, van Aanholt ve Kurzawa'nın transferi konusunda henüz aşama kaydedemeyen sarı-kırmızılı takım, Ghezzal'ın menajeri tarafından önlerine getirilen Lykogiannis'e ilgi gösterdi. Ancak Yunan sol bek 1.90'lık boyu ve daha fazla defansif özellikler nedeni ile Fatih Terim'in gözüne giremedi.