Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajerinden Galatasaray'a paket teklif! Lykogiannis’yi ister misiniz? (GS spor haberi)

Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın 1 milyon euro fazlasını alan Ghezzal'ın menajerinin ikinci teklifi ise Lykogiannis oldu. Hatta İngiliz menajer, Yunan sol beki, Beşiktaş'a da önerdi ama kabul görmedi.