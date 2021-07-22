Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Gedson Fernandes'le her konuda anlaşan ancak Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede çok büyük oranda işi bitirdi. İşte teklif edilen rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

Cimbom uzun süredir transfer etmek uğraştığı Gedson Fernandes konusunda geri sayıma geçmiş durumda. Portekizli yıldızla kesin olarak anlaşma sağlayan ancak Benfica'nın inadını şu ana kadar kıramayan Sarı-Kırmızılılar'ın son yapılan görüşmede önemli bir adım attığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

FATİH TERİM'LE ARASI ÇOK İYİ

Takvim'in haberine göre; yönetimin teknik direktör Fatih Terim'le çok yakın ilişkileri olan Benfica Başkanı Rui Costa'yı 2 milyon Euro kiralama ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna ettiği öğrenildi.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

SON DAKİKA PÜRÜZ OLMAZSA...

Önümüzdeki hafta içinde transferin kaderinin belli olacağı belirtiliyor. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Gedson Fernandes'in kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Transferin bu noktaya gelmesinde genç yıldızın Galatasaray'a gitme arzusu da çok önemli bir rol oynadı. Genç futbolcu kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmeyi çok istiyor.

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