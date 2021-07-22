Son dakika transfer haberi: Galatasaray Benfica'yı ikna etti! İşte Gedson Fernandes için yapılan teklif (GS spor haberi)

Cimbom uzun süredir transfer etmek uğraştığı Gedson Fernandes konusunda geri sayıma geçmiş durumda. Portekizli yıldızla kesin olarak anlaşma sağlayan ancak Benfica'nın inadını şu ana kadar kıramayan Sarı-Kırmızılılar'ın son yapılan görüşmede önemli bir adım attığı öğrenildi.
Cimbom uzun süredir transfer etmek uğraştığı Gedson Fernandes konusunda geri sayıma geçmiş durumda. Portekizli yıldızla kesin olarak anlaşma sağlayan ancak Benfica'nın inadını şu ana kadar kıramayan Sarı-Kırmızılılar'ın son yapılan görüşmede önemli bir adım attığı öğrenildi.
FATİH TERİM'LE ARASI ÇOK İYİ
Takvim'in haberine göre; yönetimin teknik direktör Fatih Terim'le çok yakın ilişkileri olan Benfica Başkanı Rui Costa'yı 2 milyon Euro kiralama ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna ettiği öğrenildi.
SON DAKİKA PÜRÜZ OLMAZSA...
Önümüzdeki hafta içinde transferin kaderinin belli olacağı belirtiliyor. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Gedson Fernandes'in kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.