Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

"BU BEDELİ HERKES ÖDEYECEK"

Maçın ardından futbolcuları ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Sizi tanıyamadım. Galatasaray kötü oynayabilir ama mücadele etmeyi asla bırakmaz. Galatasaray mücadele takımıdır, Galatasaray pes etmez. Herkese şans vermek istiyorum, herkesi görmek istiyorum ama bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.