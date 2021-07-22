Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca etkisiz bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, müsabakadan 5-1 mağlup ayrılarak tur şansını mucizelere bıraktı. Maçın ardından oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim adeta esti gürledi. İşte o konuşma ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:11
Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

Galatasaray'da PSV mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Bu sezonki Avrupa macerasına Hollanda ekibi karşısında çıkan sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.

Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

Cimbom, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.

Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

TERİM ESTİ GÜRLEDİ!
Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında alınan Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi.

Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim esti gürledi! "Bunun bir bedeli olacak"

"BU BEDELİ HERKES ÖDEYECEK"
Maçın ardından futbolcuları ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Sizi tanıyamadım. Galatasaray kötü oynayabilir ama mücadele etmeyi asla bırakmaz. Galatasaray mücadele takımıdır, Galatasaray pes etmez. Herkese şans vermek istiyorum, herkesi görmek istiyorum ama bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.

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