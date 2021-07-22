Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim'in transferde önceliği Larsen'i almak.

JEAN MICHAEL SERI Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ardından Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un talip olması ardından, "önceliğim Galatasaray" cevabını verdi.