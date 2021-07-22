Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Eski Aslan Jean Michael Seri'den transfer mesajı! "Önceliğim Galatasaray"

Son dakika spor haberleri: Eski Aslan Jean Michael Seri'den transfer mesajı! "Önceliğim Galatasaray"

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri'nin ismi son günlerde Trabzonspor ve Adana Demirspor'la anılıyordu. Ancak Fildişili yıldız orta saha, "Türkiye'de önceliğim Galatasaray'' diyeerek, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Eski Aslan Jean Michael Seri'den transfer mesajı! "Önceliğim Galatasaray"

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri, bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. "Türkiye'de önceliğim Galatasaray'' diyen Fildişili orta saha, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti.

Terim ile tekrar çalışmayı arzulayan 29 yaşındaki oyuncu, maddi fedakârlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'da tamamlayan Seri'nin, Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Hak edişlerine karşılık bonservisini almaya hazırlanan başarılı orta saha, Galatasaray'ı beklemeye başladı.

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