Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

RYAN BABEL PSV maçında ilk 11'de görevlendirilen Ryan Babel beklenen performansı sergileyemedi. Hücum anlamında ilerde top tutması ve takımı rahatlatması istenen Hollandalı futbolcu etkisiz performansı sonrası 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

JESSE SEKIDIKA Teknik direktör Fatih Terim 'in şans verdiği isimlerden olan Jesse Sekidika kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Hücumda üretkenliği sağlayamayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da yeterli katkıyı veremedi.

SOFIANE FEGHOULI

Geçen sezon içinde birçok maçta bekleneni veremeyen Sofiane Feghouli, PSV karşılaşmasında sınıfı geçemedi. Mücadeleye kulübede başlayan Cezayirli futbolcu, 60. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna girdi. 31 yaşındaki futbolcu etkisiz performansıyla Fatih Terim'in biletini kestiği diğer bir isim oldu.