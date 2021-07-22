Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da PSV maçı yankıları sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda PSV ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, 5-1 mağlup ayrıldığı mücadele sonrası tur şansını mucizelere bıraktı. Yeni sezonun ilk resmi maçında sahada gösterilen etkisiz futbol sonrası acil müdahale kararı alındı. Transfer operasyonuna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 3 ismin biletini kestiği ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının bu kararı sonrası Burak Elmas yönetiminin bu futbolcularla yolları ayıracağı kaydedildi. İşte Galatasaray'da gözden çıkarılan 3 oyuncu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:44
Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi PSV Eindhoven oldu.

Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

Sarı-kırmızılılarda alınan sonucun yanı sıra sahadaki etkisiz futbol hayal kırıklığı yarattı. Maçın genelinde dağınık bir görüntü çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşma içindeki hamleleri de değişikliklik göstermedi.

Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ!
Transferlerin PSV maçına yetişmemesi can sıkarken, mevcut oyuncuların sahadaki performansı sonrası teyakkuza geçildi. Takıma yeni katılacak isimler için operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 3 ismin biletini kesti.

İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

RYAN BABEL
PSV maçında ilk 11'de görevlendirilen Ryan Babel beklenen performansı sergileyemedi. Hücum anlamında ilerde top tutması ve takımı rahatlatması istenen Hollandalı futbolcu etkisiz performansı sonrası 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

JESSE SEKIDIKA
Teknik direktör Fatih Terim'in şans verdiği isimlerden olan Jesse Sekidika kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Hücumda üretkenliği sağlayamayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da yeterli katkıyı veremedi.

Son dakika spor haberi: PSV maçı sonrası olanlar oldu! Fatih Terim 3 ismin biletini kesti

SOFIANE FEGHOULI
Geçen sezon içinde birçok maçta bekleneni veremeyen Sofiane Feghouli, PSV karşılaşmasında sınıfı geçemedi. Mücadeleye kulübede başlayan Cezayirli futbolcu, 60. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna girdi. 31 yaşındaki futbolcu etkisiz performansıyla Fatih Terim'in biletini kestiği diğer bir isim oldu.

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