Son dakika spor haberi: PSV Galatasaray maçında hatalı goller yiyen Fernando Muslera'dan paylaşım!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı ve Uruguaylı file bekçisi 2 hatalı gol yedi. Deneyimli eldiven yaptığı paylaşımda Galatasaray camiasına mesaj gönderdi.



İşte Fernando Muslera'nın o sözleri...

"Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor… "