Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçını dünya basını böyle gördü!

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçını dünya basını böyle gördü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'la deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibine 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktı. Dünya basını da Galatasaray'ın şok yenilgisini böyle gördü. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 08:47
Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçını dünya basını böyle gördü!

Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turuna kötü bir başlangıç yaptı. Hollanda'da PSV Eindhoven'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 yenik ayrılarak rövanş maçı öncesi tur şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray'ın bu yenilgisi dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o manşetler...

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçını dünya basını böyle gördü!

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"Zahavi, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi Galatasaray'ın önüne taşıdı"

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçını dünya basını böyle gördü!

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"Galatasaray'dan korkacak hiçbir şeyi olmayan muhteşem PSV, Şampiyonlar Ligi'ni yakın görüyor"

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