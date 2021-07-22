Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçını dünya basını böyle gördü!

Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turuna kötü bir başlangıç yaptı. Hollanda'da PSV Eindhoven'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 yenik ayrılarak rövanş maçı öncesi tur şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray'ın bu yenilgisi dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o manşetler...