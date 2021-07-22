Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası büyük tehlike!

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası büyük tehlike!

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Tur şansını zora sokan sarı-kırmızılıların bu yenilgisi, ülke puanı açısından da büyük olumsuzluk yarattı. Sıralamadaki yerimizi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:11
Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası büyük tehlike!

Galatasaray'ın PSV yenilgisi UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. Sabah'ta yer alan habere göre 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18.'liğe düşebiliriz.

Bugün Sivasspor da kaybederse sıralamada 21.200 puanla hemen arkamızda yer alan Çekya'nın ekipleri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun çıkacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak.

Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.

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