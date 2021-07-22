Seviye farkı var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'nin daha iyi oynadığını ve galibiyeti hak ettiğini söyledi. Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün zaten Avrupa'nın alışılagelmedik, önemli bir takımı ile oynuyoruz diye mesajı vermiştim. Bizden daha iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken her şeyi yapacağız. PSV farklı kazandı ve tura bizden çok daha yakın" dedi.



FALCAO&MOHAMED HAZIR DEĞİL



Terim, "Neden Falcao ve Mohamed varken, Babel'le maça başladınız ve neden 3'lü savunma?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bizim er ikisini de oynayabileceğimiz planımız var. Bazı mevkilerin orjinal adamı olmadığı için böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao hazır ne de Mustafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan oyuna sokup kısa süre oynatmayı daha iyi bulduk. Ancak ilk dakikada golle başlarsanız ve bu seviyede bu kadar basit goller yerseniz hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır."



SCHMIDT: ŞANS TANIMADIK



PSV'NİN Alman teknik patronu Roger Schmidt, "90 dakika boyunca hücum etmekten hiç geri kalmadık, sürekli aktiftik. Galatasaray'a fazla şans vermedik, şanslarımızı da iyi değerlendirdik, verimliydik." dedi. Tur içinse 5-1'e rağmen temkinli konuşup, "Galatasaray'ı hiçbir zaman hafife alamazsınız. Haftaya İstanbul'da da aynı oyunu bekliyoruz, 2. maçta da iyi oyun olmasını umuyorum." yorumunu yaptı.



YAYIN KRİZİ TARAFTARI ÇILDIRTTI



Maçta yayın krizi yaşandı. Başlama vuruşundan itibaren televizyon görüntüsünde donmalar başladı. Spiker, "Hollanda'da bir sanal reklam uygulaması sebebiyle arızalar yaşandı. Gelir elde edilmedi" ifadelerini kullandı.