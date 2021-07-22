Muslera yaktı

Fernando Muslera 10 yıllık Galatasaray kariyerindeki belki de en kötü maçını dün PSV karşısında oynadı. Henüz 2. dakikada kendisine gelen topu kaybeden Muslera, Zahavi'nin golüne engel olamadı. Sarı-kırmızılılar bu golle maça adeta 1-0 yenik başlarken, moraller oldukça bozuldu. 35'te bu kez Emre Kılınç ayağındaki topu adeta rakibe hediye etti ve durum 2-0'a geldi. 3. golde savunmanın uyuması tepki çekti. 4. gol öncesi boşa çıkan Muslera, 5. golde ise korkunç bir hata daha yaptı. Götze'nin kafa vuruşunu içeri tokatlayan Uruguaylı kaleci takımına ağır bir yenilgi yaşatarak taraftarları kahretti. Cimbom'un tur umutları da bu yenilgiyle tükenme noktasına geldi.