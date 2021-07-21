Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Bouna Sarr transferinde Mert Müldür detayı... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Bouna Sarr transferinde Mert Müldür detayı... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda sağ bek adayları arasına Bayern Münih'le yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr da eklendi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Bouna Sarr transferinde Mert Müldür detayı... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasına Bayern'le yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr da eklendi. Sky Sports'un iddiasına göre; Alman ekibi Türk Milli Takımı'nın genç yıldızı Mert Müldür için görüşmelere başladı. Sassuolo ile görüşmelerin sona ermesinden sonra Bouna Sarr'ın ayrılık görüşmelerinin hızlanacağını belirtildi. Galatasaray'ın da istekli takımlar arasında başı çektiği vurgulandı. 29 yaşındaki Sarr sezon başında Marsilya'dan Bayern'e 8 milyon euro'ya transfer oldu ancak Bayern formasını sadece 8 maçta giyebildi.

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