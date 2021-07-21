Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Bouna Sarr transferinde Mert Müldür detayı... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasına Bayern'le yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr da eklendi. Sky Sports'un iddiasına göre; Alman ekibi Türk Milli Takımı'nın genç yıldızı Mert Müldür için görüşmelere başladı. Sassuolo ile görüşmelerin sona ermesinden sonra Bouna Sarr'ın ayrılık görüşmelerinin hızlanacağını belirtildi. Galatasaray'ın da istekli takımlar arasında başı çektiği vurgulandı. 29 yaşındaki Sarr sezon başında Marsilya'dan Bayern'e 8 milyon euro'ya transfer oldu ancak Bayern formasını sadece 8 maçta giyebildi.