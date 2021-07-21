Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Michael Cuisance hamlesi! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Michael Cuisance hamlesi! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Orta arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Bayern Münih'in oyuncusu Michael Cuisance'a kiralama teklifi yaptı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Michael Cuisance hamlesi! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Almanya'dan Sport-1'in iddiasına göre Galatasaray'ın Michael Cuisance'a ilgisi devam ediyor. Joachim Fischer imzalı haberde, "Fransız oyuncunun yaz transfer dönemi sona erdikten sonra Bayern kadrosunda kalacağına dair çok fazla bir şey yok. Son zamanlarda Galatasaray olası bir alıcı olarak görülüyor. Ancak resme göre, Türk kulübü sadece Fransız orta sahayı kiralık istiyor. Bayern ise muhtemelen bir satış hedefliyor" denildi. Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcu için son ana kadar bekleyeceği de ifade edildi.

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