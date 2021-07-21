Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Michael Cuisance hamlesi! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Almanya'dan Sport-1'in iddiasına göre Galatasaray'ın Michael Cuisance'a ilgisi devam ediyor. Joachim Fischer imzalı haberde, "Fransız oyuncunun yaz transfer dönemi sona erdikten sonra Bayern kadrosunda kalacağına dair çok fazla bir şey yok. Son zamanlarda Galatasaray olası bir alıcı olarak görülüyor. Ancak resme göre, Türk kulübü sadece Fransız orta sahayı kiralık istiyor. Bayern ise muhtemelen bir satış hedefliyor" denildi. Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcu için son ana kadar bekleyeceği de ifade edildi.