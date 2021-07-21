Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? İşte cevabı... (GS spor haberi)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, ülkemizi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Galatasaray, 2. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü takımlarından PSV ile karşılaştı

UEFA tarafından daha önceden yapılan açıklamada deplasmanda golü kuralının kaldırılması ile taraftarlar PSV - Galatasaray maçında bu kuralın uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

PSV GALATASARAY MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?



UEFA'dan yapılan açıklamada; iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.

GALATASARAY - PSV EŞLEŞMESİNDE DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI KALMADI

Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.