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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Burak Elmas'tan flaş karar! 3 ismi sildi 2 isim kalıyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Başkan Burak Elmas önceki gün yaptığı basın toplantısında takımın en çok kazanan 4 ismiyle yolların ayrılması gerektiğini belirtmişti. Bu isimler arasında Muslera da olsa Elmas'ın, Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi kastettiği biliniyor. Bu isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Başkan Elmas bir ismin takımda kalmasına onay verirken bir yıldız ise takımdan ayrılmak istemediğini iletti. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (Son dakika GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:44
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Burak Elmas'tan flaş karar! 3 ismi sildi 2 isim kalıyor

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas seçilir seçilmez tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile takımda kalacak ve ayrılacak isimleri için karar verdi. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Başkan Elmas görüşmeleri sıklaştırdı. Galatasaray'da en çok kazanan isimlerin başında yer alan Falcao ve Feghouli, yapılan görüşmelerin ardından son kararlarını Galatasaray yönetimine iletti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Burak Elmas'tan flaş karar! 3 ismi sildi 2 isim kalıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Falcao, Feghoulii, Babel ve Diagne konusunda flaş açıklamalarda bulunmuştu. Terim açıklamasında, "Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Burak Elmas'tan flaş karar! 3 ismi sildi 2 isim kalıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın takım bütçesinin % 48'ini oluşturduğu söylediği 4 futbolcudan üçüyle ayrılık için görüşme yapıldı. Elmas'ın; Falcao, Feghouli ve Diagne ile kendilerine takım bulmaları konusunda konuşulduğu, çok kazanan diğer isimlerden Muslera ve Ryan Babel'le ise ayrılık düşüncesinin bulunmadığı dile getirildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Burak Elmas'tan flaş karar! 3 ismi sildi 2 isim kalıyor

Yıllık 5 milyon euro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. 2.4 milyon kazanan ve 2 sene daha kontratı bulunan Diagne'nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Milliyet'in haberine göre bonuslarla 4.5 milyon euronun üzerine çıkan Feghouli'nin ise gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

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