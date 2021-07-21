Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Burak Elmas'tan flaş karar! 3 ismi sildi 2 isim kalıyor

Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas seçilir seçilmez tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile takımda kalacak ve ayrılacak isimleri için karar verdi. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Başkan Elmas görüşmeleri sıklaştırdı. Galatasaray'da en çok kazanan isimlerin başında yer alan Falcao ve Feghouli , yapılan görüşmelerin ardından son kararlarını Galatasaray yönetimine iletti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Falcao, Feghoulii, Babel ve Diagne konusunda flaş açıklamalarda bulunmuştu. Terim açıklamasında, "Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.