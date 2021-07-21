PSV - Galatasaray maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşıyor. Cimbom, zorlu maçtan istediği sonucu alıp 28 Temmuz'daki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

PSV - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı saat 22.00'de başladı ve TV 8'den canlı yayınlanıyor.

🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi halinde Galatasaray play-off turuna adını yazdıracak ve o turda da rakibini saf dışı bırakırsa Devler Ligi gruplarına kalacak.

🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?

G.Saray, PSV'ye elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yoluna devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

⚽ PSV-GALATASARAY 7. KEZ KARŞI KARŞIYA

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

👉 MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!

Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elerse 3. ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakiplerden tek belli olan ise St Johnstone.

🏆 AVRUPA KUPALARINDA 289. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 288 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 112 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 431 gol gördü.

👉 İKİ HAZIRLIK MAÇINDAN DA GALİP AYRILDI

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray bu süreçte iki tane hazırlık maçı yaptı ve ikisinden de galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Rumen takımı Dinamo Bükreş'i 2-1, Kasımpaşa'yı da 4-2'lik skorla mağlup etti.

PSV ise hazırlık döneminde 4 mücadeleye çıktı. Hollanda ekibi, RWDM'yi 6-2, Delbrücker SC'i 10-1 ve PAOK'u 1-0 mağlup ederken, Osnabrück ile de 0-0 berabere kaldı.

💪 FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 82. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 82. Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 32 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 110 gol atarken, kalesinde ise 119 gole engel olamadı.

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETİYOR

İki takım arasındaki mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalıyor. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado.

Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.