PSV Eindhoven - Galatasaray: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu PSV Eindhoven karşısında umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılarak 28 Temmuz'daki rövanş öncesi tur şansını zora soktu.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84'te Eran Zahavi ile 51 ve 88'de Mario Götze kaydetti.

Galatasaray'ın tek sayısı 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

RÖVANŞ MAÇI 28 TEMMUZ'DA

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.