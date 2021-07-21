Nerede kalmıştık! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muthemel 11'i... (GS spor haberi)

Avrupa'da elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alıyor. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'e konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak. Aslan'ın gruplara kalabilmek için iki tur geçmesi gerekiyor.



7 OYUNCUSUNU GÖTÜREMEDİ



Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar sadece 3 futbolcu dahil edebildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Bunun yanı sıra Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne çeşitli nedenlerle kafileye dahil edilmedi. Buna karşılık daha önceki yıllarda Avrupa maçlarında farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, PSV karşısında da ikinci maç için avantajlı sayılacak bir skorla dönmeyi planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER



PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI



GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED

GOLLER MOHAMED'DEN



PSV maçı için Mısır Milli Takımı'ndan affını isteyen ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmayan Mostafa Mohamed bugün sahada olacak. Sakatlığı tamamen geçen yıldız oyuncu, gol veya goller bulmak için çaba gösterecek. İsmi UEFA'ya bildirilmeyen Diagne İstanbul'a götürülmezken Falcao ise yedek kulübesinde oturacak.



PSV'Yİ 2 KEZ YENDİ



Galatasaray ile PSV, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.



AYTAÇ KARA SAHADA



PSV karşısında Muslera'nın önünde Luyindama-Marcao ikilisi, solda Ömer Bayram, sağda Sekidika forma giyecek. Yeni transferlerden Alpaslan'ın yedek başlaması beklenirken Taylan'ın yokluğunda Aytaç Kara ilk 11'de şans bulacak. Orta saha Arda ve Emre Kılınç'a emanet...



YALNIZ KALMAYACAK



PSV-G.Saray maçının biletleri satıldı. Buna karşılık Hollanda'da artan vakalar nedeniyle bugün Philips Stadyumu'nda bulunan 35 bin koltuktan 23 bin 500'ü dolacak. Korona önlemleri gereği rakip seyirci yasak olmasına karşın en az 2 binin Türk'ün tribünde olması bekleniyor.



KURAL DEĞİŞTİ



Hollanda'dan hedef galibiyet… Ama deplasman golü kalktığı için beraberlik de iyi bir sonuç olacak. Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.