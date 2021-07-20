Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ibre Alex Moreno'ya döndü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ghezzal için gün sayan Galatasaray'ın diğer gözdesi ise Alex Moreno... Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı- kırmızılılarda sol bekte ibre Moreno'ya döndü. Larsen savunmasıyla öne çıkarken, Moreno ise hücumcu kimliğiyle biliniyor. (GS spor haberi)
Ghezzal için gün sayan Galatasaray'ın diğer gözdesi ise Alex Moreno... Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı- kırmızılılarda sol bekte ibre Moreno'ya döndü. Larsen savunmasıyla öne çıkarken, Moreno ise hücumcu kimliğiyle biliniyor. 28 yaşındaki yıldızın transferi için Betis'le pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Alex Moreno'nun yerini Barcelona'dan alınan Miranda ile dolduran Betis'in G.Saray'a kolaylık yapması bekleniyor.