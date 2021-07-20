Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa...

NICOLAE STANCIU 10 Numara için ilk aday olan Romanya Milli Takımı ve Slavia Prag'ın yıldızı Nicolae Stanciu için yapılan teklif, kulübünün istediğinden biraz daha az kaldı. Yıldız isim için görüşmeler sürüyor.

SOFYAN AMRABAT Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.