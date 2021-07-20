Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi, hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 10:29
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.5 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakam teklif etti. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. 4.5 milyon euro istendi. Ancak Udinese fiyatı 4 milyona kadar düştü. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

YACINE ADLI

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yacine Adli için flaş bir iddia geldi. 90min'de yer alan haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimali için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

LAYVIN KURZAWA

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Layvin Kurzawa'ya ilgisini sürdürüyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklama ile görüşmeleri doğrulamıştı. Kulüple anlaşan Aslan, oyuncu ile temasları sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

NICOLAE STANCIU

10 Numara için ilk aday olan Romanya Milli Takımı ve Slavia Prag'ın yıldızı Nicolae Stanciu için yapılan teklif, kulübünün istediğinden biraz daha az kaldı. Yıldız isim için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

SOFYAN AMRABAT

Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

BORJA BASTON

Alternatif forvet arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, İspanya La Liga ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri

RACHID GHEZZAL

8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

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