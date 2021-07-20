Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray Hollanda'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a hareket etti. Sarı-kırmızılı kafileden öncelikle Kulüp Başkanı Burak Elmas İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, daha sonra futbolcular bireysel olarak havalimanına geldi.

Galatasaray kafilesi, havalimanında bir araya geldikten sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla maçın oynanacağı Eindhoven şehrine gitti.

Sarı-kırmızılı takımın Hollanda kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.