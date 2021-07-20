Son dakika spor haberi: PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt'ten Galatasaray açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı Hollanda'nın Eindhoven şehrinde oynanacak. Kritik maç öncesi PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tur şansının eşit olduğunu kaydeden Alman teknik adam, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz etmekte zorlanıp zorlanmadıkları sorulan antrenör, "Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik. Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz." diye konuştu.

Coady'nin oynayıp oynamadığı sorulunca Schmidt, "Onu yarın göreceğiz" cevabını verdi. Mvogo'nun daha erken seçilmemesinin nedeni de sorulan teknik adam, "Alternatiflerimiz var, bizim için sorun değil. 3. ve 4. kalecilerimiz de var, onlar için yarın 2. kaleci olmak büyük şans" dedi.