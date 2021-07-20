Son dakika Galatasaray haberleri | Nordin Amrabat'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Onun için ateşe atlarım"

Galatasaray'ın eski oyuncularından Nordin Amrabat, sarı-kırmızılıların Şamiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde görüşlerini aktardı.

2,5 yıl PSV'de, 1,5 yıl da Galatasaray'da oynayan Amrabat, "PSV'de iyi zaman geçirdim, bana çok iyi yaklaşıldı. PSV iyiydi ancak Galatasaray'da daha sıcak bir ortam vardı. Atmosfer ise en iyisiydi. Şu anda bile düşündüğümde kalbim pır pır ediyor. Ben Galatasaray'ı tutuyorum." dedi.

"OYUNCULAR TERİM İÇİN ATEŞE ATLAR"

Fatih Terim için de konuşan Faslı oyuncu, "Terim'e çok şey borçluyum. O oyuncular için bir baba figürüdür ve çok iyi bir teknik adamdır. Onun için ateşe atlarım. Problem yaşamamanız gereken bir teknik adamdır, bu yüzden hep bir korku da olur ancak çalışılabilecek üst düzey antrenörlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, PSV Eindhoven ile ilk maça 21 Temmuz günü TSİ 22:00'da çıkacak.