Ghezzal'la görüştük

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılan kongresinde başkanlığa seçilen Burak Elmas aylık değerlendirme toplantısı düzenlendi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle geçen sezon Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın transferiyle ilgili sözleri merakla beklenirken Elmas, Cezayirli yıldızla temas halinde olduklarını doğruladı. "Ghezzal ile görüştük" diyen Burak Elmas, "İstediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması çok önemli... En iyisini almak için uğraşıyoruz" diye konuştu.



ROSİER'DEN RİCA ÜZERİNE VAZGEÇMEDİK



Elmas, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rosier'le ilgili bir soru üzerine, "Her takım arzu ettiği bir oyuncuyla görüşebilir. Bu rekabetin geleneğinde vardır, önemli olan nezaket çerçevesinde görüşebilmek. Hiçbir takımın ricası için bir oyuncudan vazgeçmedik. Bir oyuncunun isteğine ve teknik heyetimizin istediklerine bakarız" cevabını verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin menajerle ilgili sıkıntısına katıldığını ifade eden Elmas, "Menajerler takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri" dedi.



CENTİLMENLİK İKİ TARAFLI OLAN BİR ŞEY



Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Elmas, "Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz" dedi. Sol bek için Kurzawa, Alioski ve Van Aanholt'la görüştüklerini ama şu an net bir durum olmadığını belirten Elmas, "Galatasaray'ın geleceği için bugün mutlu olmak için kısa mutluluklar peşinde koşmayacağız, burada cesur olacağız" ifadesini kullandı.

ÖZÜR DİLİYORUM



Burak Elmas basın toplantısına, Galatasaraylı taraftarlardan gelen eleştirileri yanıtlayarak başladı. Seçim öncesi, "10 günde transferi bitireceğiz" sözü veren ancak bir aylık sürede sadece bir oyuncu alabilen Elmas, "Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi ve istediğimiz sonuçları almadık" dedi.

Görevde oldukları süre zarfında kulübün kronikleşmiş sorunları çözmek için uğraştıklarını ifade eden Elmas, "Hocamız ile beraber bu dönemin şu farkı var; birlikte çalışıyoruz, bütün kararları bütçemiz doğrultusunda beraber alıyoruz. Hocamız ile "bugünü kurtartmak" üzere bir görüşme yapmadık, bu yönde kararlar almadık. Başarıya aç, son sahibi olmayacağımız bir takım kurmak istiyoruz. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam da tüm G.Saray camiasından özür diliyorum" diye konuştu.



ELMAS'TAN SATIRBAŞLARI:

STAT İSİM ANLAŞMASI: Geldiğimiz zaman mevcut sponsorlarımız ile ilgili sözleşmelerimizi tamamlamamız gerektiğini öğrendik; bu süreç tamamlandığı zaman da Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atacağız.



GİDECEK OYUNCULAR: Galatasaray'dan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını şu an söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu...



SOSYAL MEDYAYA: Bazı menajer oyunları var bu dönemde ve sosyal medya vasıtasıyla taraftarın duygusallığından faydalanılıyor. G.Saray'ı sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın. Bizim planımız hazır, sorunları biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz.



OĞULCAN OLAYI: Oğulcan konusu kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur. Biz zaten Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, en formda olduğu dönemde oynayamıyor. Bizim kişiler ile işimiz, sorunumuz yok; biz sistemle mücadele ediyoruz.



İBRA EDECEKLER Mİ: TFF'nin tüzüğünde değiştirmek istediği bir madde var, onu onaylamayacağımızı buradan da açıklayayım. İbra konusunda da bize gelen evrakları inceleyeceğiz ve diğer başkanlarla da görüştükten sonra kararımızı vereceğiz.



KASA KOLAYLIĞI: Durum itibariyle kasa kolaylığı sağlamak kolay değil ve bunun da Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler gereğince araştırıyoruz.