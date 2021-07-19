Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yarıştığı Rachid Ghezzal için son olarak Al-Nasr devreye girdi. Aboubakar ve Talisca'yı transfer eden Al-Nasr'ın geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcuya, yıllık 4 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Ancak başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği ve Galatasaray ile arasında çok fark olmaması nedeniyle bu teklifi reddettiği öğrenildi. Beşiktaş da yıllık 2 milyon 250 bin euro önermiş ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını bildirmişti.



