Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşandı. Sarı kırmızılıların transferi için düğmeye bastığı Rachid Ghezzal'da mutlu son çok yakın. Cezayirli oyuncu, Al-Nasr’ın teklifini geri çevirdi. Suudi Arabistan’da oynamak istemeyen Ghezzal’ın bu hafta içinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yarıştığı Rachid Ghezzal için son olarak Al-Nasr devreye girdi. Aboubakar ve Talisca'yı transfer eden Al-Nasr'ın geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcuya, yıllık 4 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Ancak başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği ve Galatasaray ile arasında çok fark olmaması nedeniyle bu teklifi reddettiği öğrenildi. Beşiktaş da yıllık 2 milyon 250 bin euro önermiş ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını bildirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

GÖZLER ELMAS'TA

Bu gelişmelerin ardından Ghezzal'ın Galatasaray forması giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Başarı bonuslarıyla birlikte 3.5 milyon euro teklif ederek öne çıkan sarı-kırmızılı ekibin, Leicester City'yle olan görüşmesinin bu hafta içinde bitmesi ve Ghezzal'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Cimbom'un, Beşiktaş'tan farklı olarak oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtiliyor. Ayrıca bonservisiyle alınması seçeneği de masada... Başkan Burak Elmas'ın bugün bu transferle ilgili gelişmeleri de aktarması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

GOMIS DEVREDE

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Ghezzal transferinde aracı olacak. Bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadan, "Arkadaşınla konuş ve kendisine Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" sözleri üzerine Gomis, "Yapacağım" yanıtını verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Çarşamba akşamı PSV ile oynanacak ilk maça yetişmesi zor görünen Ghezzal'ın rövanşta takımdaki yerini alması hedefleniyor. Galatasaray yönetimi, bu hamlesiyle hem takıma önemli bir takviye yapmak hem de transfer konusundaki eleştirileri bitirmek istiyor.

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