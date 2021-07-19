Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Cimbom'un, Beşiktaş'tan farklı olarak oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtiliyor. Ayrıca bonservisiyle alınması seçeneği de masada... Başkan Burak Elmas'ın bugün bu transferle ilgili gelişmeleri de aktarması bekleniyor.
GOMIS DEVREDE
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Ghezzal transferinde aracı olacak. Bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadan, "Arkadaşınla konuş ve kendisine Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" sözleri üzerine Gomis, "Yapacağım" yanıtını verdi.
Çarşamba akşamı PSV ile oynanacak ilk maça yetişmesi zor görünen Ghezzal'ın rövanşta takımdaki yerini alması hedefleniyor. Galatasaray yönetimi, bu hamlesiyle hem takıma önemli bir takviye yapmak hem de transfer konusundaki eleştirileri bitirmek istiyor.