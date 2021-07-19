Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Bonservis ödeme engeli bu yaz döneminde sona eren Cimbom, pazarlıklarda daha rahat hareket edebiliyor. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla görüşen Burak Elmas yönetimi, socut ekibinin tavsiyesiyle Fatih Terim'in izleyip, hayran kaldığı o isim için temaslara başladı.

HEDEF BAYERN'İN GENÇ YILDIZI MICHAEL CUISANCE! Galatasaray'ın, Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Michael Cuisance, için Alman deviyle görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen ve 31 maça çıkan genç yıldız için, hem kiralık hem de satın alma seçeneklerinin bulunduğu iki farklı teklif yaptı.