Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimler üzerinden temaslarını sürdüren Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. Aslan, Bayern Münih'in genç yeteneği Michael Cuisance için girişimlere başladı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:40
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Yeni sezonda tek parolası şampiyonluk olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha takviyesi isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, izleme komitesinin önermiş olduğu genç yıldız için girişimlere başlanması raporu verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Orta saha rotasyonunda Gedson Fernandes ve Etebo'nun takımdan ayrılmasıyla o bölgeye Aytaç Kara transfer edildi. Gedson ile yeniden anlaşmak isteyen yönetim, transferde yaşanan belirsizlik sonrası alternarif isimler üzerine yoğunlaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Kadrosunda, ön libero pozisyonu için sadece Taylan Antalyalı ve Aytaç Kara bulunan Galatasaray'da, hem rotasyonu genişletmek hem de oyuncu kalitesini artırma adına o bölgeye profili yüksek bir oyuncu almanın hesapları yapılıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Bonservis ödeme engeli bu yaz döneminde sona eren Cimbom, pazarlıklarda daha rahat hareket edebiliyor. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla görüşen Burak Elmas yönetimi, socut ekibinin tavsiyesiyle Fatih Terim'in izleyip, hayran kaldığı o isim için temaslara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

HEDEF BAYERN'İN GENÇ YILDIZI MICHAEL CUISANCE!

Galatasaray'ın, Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Michael Cuisance, için Alman deviyle görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen ve 31 maça çıkan genç yıldız için, hem kiralık hem de satın alma seçeneklerinin bulunduğu iki farklı teklif yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Fatih Terim'in, yeni sezonda kadroda görmek istediği Cuisance için birçok takımın da devrede olduğu ve sarı kırmızılıların transferde işinin kolay olmadığı öğrenildi. Bayern'in de 2019 yazında Gladbach'tan 8 milyon Euro bonservis verip aldığı Cuisance'i düşük fiyatlara bırakmayı düşünmediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Cuisance, geçen sezon Marsilya'da 2 gol, 1 asist kaydetti. Genç yıldız, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta da forma giydi. Cuisance, Fransa Milli Takım'ının alt yaş kategorilerinde de birçok kez ter döktü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Kariyerinde Nancy, Strasbourg gibi takımlarda da boy gösteren 1.81 boyundaki orta sahanın, Türkiye'de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

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