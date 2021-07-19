Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Michael Cuisance için görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Yeni sezonda tek parolası şampiyonluk olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha takviyesi isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, izleme komitesinin önermiş olduğu genç yıldız için girişimlere başlanması raporu verdi.
Orta saha rotasyonunda Gedson Fernandes ve Etebo'nun takımdan ayrılmasıyla o bölgeye Aytaç Kara transfer edildi. Gedson ile yeniden anlaşmak isteyen yönetim, transferde yaşanan belirsizlik sonrası alternarif isimler üzerine yoğunlaştı.
Kadrosunda, ön libero pozisyonu için sadece Taylan Antalyalı ve Aytaç Kara bulunan Galatasaray'da, hem rotasyonu genişletmek hem de oyuncu kalitesini artırma adına o bölgeye profili yüksek bir oyuncu almanın hesapları yapılıyor.