Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Sosyal medyaya göre yönetmeyeceğiz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir aylık başkanlık sürecini kulüp televizyonunda değerlendiriyor. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı." dedi.

İşte o sözler;

Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Bunu tekrar belirtmek istiyorum.

Galatasaray içinde sosyal medya konusunda ciddi bir bilgi akışı var. Hocamızla da görüştük, buna bir son vereceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı.