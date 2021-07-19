Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Sosyal medyaya göre yönetmeyeceğiz!

Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Sosyal medyaya göre yönetmeyeceğiz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir aylık başkanlık sürecini kulüp televizyonunda değerlendiriyor. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:21
Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Sosyal medyaya göre yönetmeyeceğiz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir aylık başkanlık sürecini kulüp televizyonunda değerlendiriyor. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı." dedi.

İşte o sözler;

Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Bunu tekrar belirtmek istiyorum.

Galatasaray içinde sosyal medya konusunda ciddi bir bilgi akışı var. Hocamızla da görüştük, buna bir son vereceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı.

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