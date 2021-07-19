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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Valladolid'le görüşen Sofiane Feghouli Galatasaray'dan bonservisini istedi!

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı futbolcunun, İspanyol ekibi Valladolid ile temasta olduğu bildirilirken Cezayirli orta sahanın Galatasaray'dan bonservisini istediği de gelen bilgiler arasında. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:51
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Valladolid'le görüşen Sofiane Feghouli Galatasaray'dan bonservisini istedi!

Sofiane Feghouli, her an Galatasaray'dan ayrılabilir. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve takımdan gönderilmesi gündemde olan 31 yaşındaki Cezayirli futbolunun, İspanyol ekibi Valladolid'le temas halinde olduğu ifade edildi. Feghouli'nin ayrılmak için Galatasaray'dan bonservisini bedelsiz talep ettiği de gelen haberler arasında...

Kariyerine Grenoble altyapısında başlayan Sofiane Feghouli sırasıyla Valencia, Almeria, West Ham United ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Cezayirli yıldız, 4 sezondur forma giydiği kulübünde toplamda 132 karşılaşmaya çıkarken 29 gol atıp 27 de asist yapma başarısı gösterdi.

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