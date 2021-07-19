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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jens Stryger Larsen öne çıktı

Son dakika transfer haberleri: Rosier transferini kapatan Galatasaray Stryger Larsen üzerinde yoğunlaştı. PSV maçı sonrasında görüşmelerin sıklaşması beklenirken, Udinese şimdiden yeni bir isim için harekete geçti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jens Stryger Larsen öne çıktı
Rosier transferini kapatan Galatasaray Stryger Larsen üzerinde yoğunlaştı. PSV maçı sonrasında görüşmelerin sıklaşması beklenirken, Udinese şimdiden yeni bir isim için harekete geçti. Larsen'in Galatasaray'a 'Evet' demesi beklenirken İtalyan ekibinin de Lanus'tan Alexandro Bernabei'ye yöneldiği kaydedildi
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