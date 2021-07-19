Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli bonservisini istedi
Son dakika transfer haberleri: Sofiane Feghouli, her an Galatasaray'dan ayrılabilir. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve gönderilmesi gündemde olan Cezayirli futbolunun, Valladolid'le temas halinde olduğu ifade edildi. (GS spor haberi)
Sofiane Feghouli, her an Galatasaray'dan ayrılabilir. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve gönderilmesi gündemde olan Cezayirli futbolunun, Valladolid'le temas halinde olduğu ifade edildi. Feghouli'nin ayrılmak için Galatasaray'dan bonservisini bedelsiz talep ettiği de gelen haberler arasında...