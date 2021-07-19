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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli bonservisini istedi

Son dakika transfer haberleri: Sofiane Feghouli, her an Galatasaray'dan ayrılabilir. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve gönderilmesi gündemde olan Cezayirli futbolunun, Valladolid'le temas halinde olduğu ifade edildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli bonservisini istedi
Sofiane Feghouli, her an Galatasaray'dan ayrılabilir. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve gönderilmesi gündemde olan Cezayirli futbolunun, Valladolid'le temas halinde olduğu ifade edildi. Feghouli'nin ayrılmak için Galatasaray'dan bonservisini bedelsiz talep ettiği de gelen haberler arasında...
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