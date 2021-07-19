Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.