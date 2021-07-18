Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Kurzawa piyangosu

Galatasaray ile PSG anlaştı… Ancak Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan Kurzawa'nın isteksiz davranması transferi zorlaştırıyor. Buna rağmen sarı-kırmızılı yönetim, Fransız sol beki ikna etmek için tüm yolları deniyor. PSG de öyle... Çünkü Fransız ekibi geçen sezon maaşını 3 milyon euro'ya yükseltip sözleşmesini de 2024'e kadar uzattığı Kurzawa'nın yükünden kurtulmak istiyor. Hatta maaşının yarısını ödemeye bile razı... Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, transfer için her yolu deniyor.