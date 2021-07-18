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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a kötü haber! Nicolae Stanciu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Nicolae Stanciu'nun ayrılacağı iddialarını reddetti. Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu ile yoğun bir şekilde ilgilenirken Çek teknik adamın, Nico'yu bırakmaya niyeti yok. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a kötü haber! Nicolae Stanciu...
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Nicolae Stanciu'nun ayrılacağı iddialarını reddetti. Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu ile yoğun bir şekilde ilgilenirken Çek teknik adamın, Nico'yu bırakmaya niyeti yok. Trpisovsky yaptığı açıklamada, "Nico'nun ayrılması bizim için kesinlikle söz konusu değil, özellikle şu anda... Üstelik onun için teklif edilen miktar, bence onun önemine tekabül etmiyor. Bizim için en iyi oyunculardan biri" dedi.
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