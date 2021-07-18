Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Yacine Adli'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek!

Son dakika transfer haberi: Yacine Adli'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-kırmızılı kulüp bir süre önce teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Yacine Adli'yi listesine almıştı. 20 yaşındaki 10 numaranın muhtemel rotası arasında en kuvvetli ihtimal olarak Galatasaray gösterildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:25
Son dakika transfer haberi: Yacine Adli'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takıma katılacak isimlere yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, orta saha hattına takviye yapılması için yönetime öneride bulunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Yacine Adli'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek!

Tecrübeli teknik adamın sunduğu oyunculardan biri de Fransa'da küme düşürülen Bordeaux'nun genç 10 numarası Yacine Adli oldu... Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gideceği adreslerle ilgili ihtimal yüzdeleri paylaşıldı.

Son dakika transfer haberi: Yacine Adli'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek!

90min'de yer alan haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin 10 üzerinden 7 olduğu ve sarı-kırmızılı takımın genç futbolcu için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi. Özellikle, Terim'in oyuncuyu ısrarla istediği ve iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü bilgisi de aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Yacine Adli'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek!

29 Temmuz 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Yacine Adli, kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. Genç on numara, 31 Ocak 2019'da Bordeaux'nun yolunu tutmuştu. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Adli, geride bıraktığımız sezon çıktığı toplam 36 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

SON DAKİKA