Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar düğmeye bastı. Transferde ağır kalmakla eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, başarılı futbolcuyu alarak taraftarlarını coşturmaya hazırlanıyor. Ghezzal için Beşiktaş’tan daha iyi bir teklif sunan yöneticiler, Leicester City’den gelecek yanıtı bekliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

Türkiye'de transfer gündeminin birinci sırasında Rachid Ghezzal ismi yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcu için, Galatasaray ve Beşiktaş kıyasıya yarışıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kendisine verebileceğimiz son teklifi yaptık. Artık kendisi kabul ederse bizimle devam eder" açıklamasını yaptı. "Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz" diyerek Rosier defterini kapatan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise sosyal medya hesabından 'Beşiktaş' yazısını kaldıran Ghezzal'ın transferi için yoğun çaba harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

BONSERVİSİNİ ALACAK

19 Haziran'da başkanlığa seçilen ve transferde geç kalmakla suçlanan Elmas, Ghezzal transferiyle hem takıma güç katmak hem de taraftarları coşturmayı planlıyor. 29 yaşındaki oyuncu için kesinin ağzı da açıldı ve Beşiktaş'tan 1 milyon euro'nun üzerinde daha iyi bir teklif sunuldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

Galatasaray, Ghezzal'ın Leicester City'de kazandığı 2.7 milyon euro'yu vermeye hazır. Sarı-kırmızılıların teklifinin içinde ayrıca 650 bin euro'yu bulan puan ve başarı bonusları da yer alıyor. 3 yıllık da sözleşme imzalanacak. Cimbom, Leicester City'ye de bonservis için 5 milyon euro önerdi. Şimdi İngilizlerden gelecek yanıt bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

BEŞİKTAŞ NE VERİYOR?

Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta 1.35 milyon euro'ya oynatmış, oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödememişti. Siyahbeyazlılar, bu kez 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti para vaat ediyor. Pakette 750 bin euro başarı bonusu, 500 bin euro da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu var.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

BİO'SUNU DEĞİŞTİRDİ

Rachid Ghezzal'ın kısa bir süre önce İnstagram bio'sundaki 'Beşiktaş' yazısı ve 'kartal' emojisini kaldırması Galatasaraylıları memnun etmişti. Ayrıca, babasının "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" açıklamasını da yalanlamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

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Ghezzal geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta oynadı. 8 gol, 17 asist ile siyahbeyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

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