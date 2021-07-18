Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal şov! Mutlu son yakın (GS spor haberi)

Galatasaray, Ghezzal'ın Leicester City'de kazandığı 2.7 milyon euro'yu vermeye hazır. Sarı-kırmızılıların teklifinin içinde ayrıca 650 bin euro'yu bulan puan ve başarı bonusları da yer alıyor. 3 yıllık da sözleşme imzalanacak. Cimbom, Leicester City'ye de bonservis için 5 milyon euro önerdi. Şimdi İngilizlerden gelecek yanıt bekleniyor.





BEŞİKTAŞ NE VERİYOR?



Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta 1.35 milyon euro'ya oynatmış, oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödememişti. Siyahbeyazlılar, bu kez 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti para vaat ediyor. Pakette 750 bin euro başarı bonusu, 500 bin euro da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu var.

