Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Luan Guilherme çok yakın (GS spor haberi

Nicolae Stanciu transferinin zora girmesinden sonra Galatasaray'ın gündemine gelen 10 numara Luan Guilherme de Jesus Vieira oldu… Cortinthians'ın Giuliano transferini bitirmesinden sonra sambacının takımdan ayrılmak istemesi Galatasaray'ı bir anda şanslı konuma getirdi. Yetenekleri yüzünden "Brezilyalı Messi" denilen Luan son dönemde teknik direktör Sylvinho'nun sistemine uymadığı için yedek kalıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor. Bu arada Başakşehir'den ayrılan Giuliano, Corinthians ile sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki sambacının, Sao Paulo ekibiyle 2023'ün sonuna kadar anlaştığı açıklandı.