Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Stryger Larsen'de imza an meselesi (GS spor haberi)

Galatasaray'da sağ bek sakıntısı hala çözüme kavuşmuş değil. Yedlin'in performansını yeterli görmeyen teknik patron Fatih Terim, savunmanın sağı için kaliteli bir ismin transfer edilmesini istemişti. G.Saray da Larsen için Udinese'nin kapısını çaldı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Udinese ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jens Stryger Larsen için İtalyan kulübüne 3 milyon Euro teklif eden Sarı-Kırmızılı kurmaylar 4.5 milyon Euro'luk bir taleple karşı karşıya kalmıştı.
HER AN İMZALAR ATILABİLİR
Takvim'in haberine göre; Udinese'nin bonservis için 4 milyona kadar indiği, görüşmelerin sürdüğü anlaşmanın çok da uzak olmadığı ifade edildi. Terim, sağ bekin en kısa sürede transfer edilmesini istiyor.