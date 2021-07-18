Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Stryger Larsen'de imza an meselesi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Stryger Larsen'de imza an meselesi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası bölgeye takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen'in renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Yönetimin, Danimarkalı futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklif yaptığı öğrenilirken; transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Stryger Larsen'de imza an meselesi (GS spor haberi)

Galatasaray'da sağ bek sakıntısı hala çözüme kavuşmuş değil. Yedlin'in performansını yeterli görmeyen teknik patron Fatih Terim, savunmanın sağı için kaliteli bir ismin transfer edilmesini istemişti. G.Saray da Larsen için Udinese'nin kapısını çaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Stryger Larsen'de imza an meselesi (GS spor haberi)

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Udinese ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jens Stryger Larsen için İtalyan kulübüne 3 milyon Euro teklif eden Sarı-Kırmızılı kurmaylar 4.5 milyon Euro'luk bir taleple karşı karşıya kalmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Stryger Larsen'de imza an meselesi (GS spor haberi)

HER AN İMZALAR ATILABİLİR

Takvim'in haberine göre; Udinese'nin bonservis için 4 milyona kadar indiği, görüşmelerin sürdüğü anlaşmanın çok da uzak olmadığı ifade edildi. Terim, sağ bekin en kısa sürede transfer edilmesini istiyor.

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