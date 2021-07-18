Son dakika transfer haberi: Berkan Kutlu Galatasaray'da! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Yeni sezon öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan, Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile de her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir transferi daha bitiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için hem oyuncuyla hem de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Berkan için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakam ödeyecek.

Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.