Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Berkan Kutlu Galatasaray'da! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Berkan Kutlu Galatasaray'da! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. İşte ödenecek rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:41
Son dakika transfer haberi: Berkan Kutlu Galatasaray'da! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Yeni sezon öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan, Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile de her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir transferi daha bitiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için hem oyuncuyla hem de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Berkan için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakam ödeyecek.

Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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