Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen...

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Genç futbolcu için sarı kırmızlı ekip fiyatı yükseltti. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.4 milyon euro teklif etti.