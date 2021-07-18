Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 14:35
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Genç futbolcu için sarı kırmızlı ekip fiyatı yükseltti. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.4 milyon euro teklif etti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

OKAY YOKUŞLU

Orta saha arayan Galatasaray, EURO 2020'nin sona ermesiyle Okay Yokuşlu için harekete geçti. Milli futbolcunun talipleri masadan kalktı. Bu durum Galatasaray'ın elini kuvvetlendirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

LUAN GUILHERME

Belhanda'nın ardından 10 numara transferi gerçekleştirmeyen Aslan, 'Brezilyalı Messi' olarak adlandırılan Luan Guilherme'yi gündemine aldı. Sambacı takımdan ayrılmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. 4.5 milyon euro istendi. Ancak Udinese fiyatı 4 milyona kadar düştü. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Benfica'dan kiraladığı ve performansı ile parmak ısırtan Gedson Fernandes için girişimler sürüyor. Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri

RACHID GHEZZAL

8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

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