Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen...

Galatasaray 'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Benfica'dan kiraladığı ve performansı ile parmak ısırtan Gedson Fernandes için girişimler sürüyor. Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...

RACHID GHEZZAL

8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.