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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kabus haftası! Planlar altüst oldu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da geride bıraktığımız hafta işler yolunda gitmedi. Sarı-kırmızılılar kabus gibi bir haftayı geride bıraktı. U19 finalinde Trabzonspor'a yenilen Cimbom, hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da havalimanında yaşanan küstah tavırlar nedeniyle geri döndü. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 11:17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kabus haftası! Planlar altüst oldu

Galatasaray kabus gibi bir hafta yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda planlar altüst olurken, PSV Eindhoven'la oynanacak karşılaşma öncesi iki isimde Covid-19 görülmesi moralleri bozdu.

İşte Aslan'ın başına gelenler:

-Normal sezonun namağlup U-19 Takımı play-off finalde Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluğu kaybetti.
-Olympiakos'la hazırlık maçı için Atina'ya giden sarı-kırmızılı takım, Yunan yetkililerin küstah tavrı yüzünden havalimanından geri döndü.
-TFF lisans çıkarmadığı için Oğulcan Çağlayan'ın ismi UEFA listesine bildirilmedi.
-PSV maçı öncesi 2 oyuncuda Covid-19 çıktı ve teknik direktör Terim'in planları bozuldu.

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