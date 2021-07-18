Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kabus haftası! Planlar altüst oldu

Galatasaray kabus gibi bir hafta yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda planlar altüst olurken, PSV Eindhoven'la oynanacak karşılaşma öncesi iki isimde Covid-19 görülmesi moralleri bozdu.

İşte Aslan'ın başına gelenler:

-Normal sezonun namağlup U-19 Takımı play-off finalde Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluğu kaybetti.

-Olympiakos'la hazırlık maçı için Atina'ya giden sarı-kırmızılı takım, Yunan yetkililerin küstah tavrı yüzünden havalimanından geri döndü.

-TFF lisans çıkarmadığı için Oğulcan Çağlayan'ın ismi UEFA listesine bildirilmedi.

-PSV maçı öncesi 2 oyuncuda Covid-19 çıktı ve teknik direktör Terim'in planları bozuldu.