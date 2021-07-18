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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz ay göreve gelen başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Elmas'ın görevdeki bir ayını değerlendireceği toplantı, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 12:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basının karşısına çıkıyor. Başkan Elmas, görevdeki bir ayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00-17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GS TV, galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.

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