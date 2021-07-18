Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basının karşısına çıkıyor. Başkan Elmas, görevdeki bir ayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00-17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GS TV, galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.
Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 - 17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/HkK1GHZKvp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2021