Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te opsiyon krizi! Aradaki fark...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te opsiyon krizi! Aradaki fark...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı PSV maçına hazırlanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Gedson Fernandes'i bu sezon da satın alma opsiyonuyla yeniden kadrosuna katmak isterken, Benfica'ya resmi teklifini iletti. 2 milyon euroluk kiralama ücreti konusunda el sıkışan iki kulüp, satın alma opsiyonunda ise henüz anlaşma sağlayamadı. Benfica'nın o rakamda diretmesi sarı-kırmızılı yöneticileri zorluyor. İşte yaşanan gelişmeler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te opsiyon krizi! Aradaki fark...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Biteceğini düşünüyorum" dediği Gedson Fernandes transferinde son düzlüğe girildi. Portekizli orta sahayı bir yıl daha kiralayacak sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te opsiyon krizi! Aradaki fark...

2 milyon Euro'ya yakın kiralama bedelini kabul eden Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te opsiyon krizi! Aradaki fark...

TRANSFERDE ŞARTLAR ZORLANACAK
Oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi ise Aslan'ın işini kolaylaştırıyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan genç oyuncunun tavrını net olarak ortaya koyduğu ve İstanbul'da devam etmek istediğini bildirdiği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te opsiyon krizi! Aradaki fark...

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini kazanan Fernandes için yönetimin şartları zorlayacağı ve bir hafta içinde transferi bitirmek istediği ifade edildi.

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