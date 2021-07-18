Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a konuk olacak. Maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve hakemi merak ediliyor. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 17:06
Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS maçı izle...

GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

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