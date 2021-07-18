Madalya sözü verdiler

P&G'nin Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı 'Olimpik Anneler' projesinde yer alan 14'ü kadın toplam 29 sporcu Tokyo'da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na uğurlandı.
P&G'nin Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı 'Olimpik Anneler' projesinde yer alan 14'ü kadın toplam 29 sporcu Tokyo'da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na uğurlandı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Biz sporcularımıza güveniyor ve en iyisini yapacaklarına gönülden inanıyoruz" dedi. Aralarında Galatasaray kulübünden sporcuların da bulunduğu kafile annelerine 'başarı' sözü vererek Tokyo olimpiyatlarının yolunu tuttu.