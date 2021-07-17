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Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılı kulüpten taraftarları mutlu edecek transfer hamlesi! Galatasaray, EURO 2020'de İsviçre formasıyla başarılı olan ancak Liverpool'da istediği süreyi alamayan Shaqiri için İngiliz devine teklif sunacak. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

Daha önce de teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan ancak maliyeti nedeniyle alınamayan Xherdan Shaqiri için Galatasaray bir kez daha harekete geçiyor.

Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

EURO 2020'de başarılı bir görüntü çizen Shaqiri, kulübü Liverpool'da istediği süreyi alamadığı için ayrılmak istiyordu. Sarı kırmızılı kurmaylar da bu fırsatı görerek harekete geçti.

Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

Takvim'in haberine göre, güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Xherdan Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray yönetimi birkaç gün içinde bu teklifi Liverpool'un önüne getirecek.

Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

Bu arada oyuncunun menajeri ile de temasların sıklaştığı da bildiriliyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro gibi bir düzeye çekmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.

Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

Sağ kanatta forma giyen Xherdan Shaqiri sol kanat ve forvet arkasında da göreve yapabiliyor. Shaqiri daha önce Bayern Münih ve Inter takımlarında da forma giymişti.

Son dakika transfer gelişmesi | Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

BAYERN MÜNİH KEŞFETMİŞTİ

2012 yılında Xherdan Shaqiri henüz 20 yaşındayken Alman devi Bayern Münih, Basel'e 12.5 milyon Euro vererek yıldız kanat oyuncusunu kadrosuna katmıştı.

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