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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da PSV maçı hazırlıkları

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 04:45
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da PSV maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunları sonrası taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman koşu çalışması ile sona erdi.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı. Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun ise tedavi ve karantina sürecine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, pazar akşamı yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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