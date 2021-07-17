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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Muslera’dan işbaşı

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Galatasaray'da sezon hazırlıları devam ederken, kaleci Muslera takımla çalıştı. Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Muslera’dan işbaşı
Galatasaray'da sezon hazırlıları devam ederken, kaleci Muslera takımla çalıştı. Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Sabah sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, akşam idmanında takımdan ayrı özel programı dahilinde bireysel koşulara başladı. Antrenmanın ardından Alpaslan Öztürk'ün yaş günü kutlandı.
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