Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi! (GS spor haberi)

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yu transfer ederek sezonun transfer sürprizini gerçekleştirebilir. Endülüs bölgesinin yerel gazetesi El Desmarque, "Okay Yokuşlu'nun balonu söndü: Premier Lig'den sadece kiralama teklifi geldi" haberi yapıldı.
Galatasaray, Okay Yokuşlu'yu transfer ederek sezonun transfer sürprizini gerçekleştirebilir. Endülüs bölgesinin yerel gazetesi El Desmarque, "Okay Yokuşlu'nun balonu söndü: Premier Lig'den sadece kiralama teklifi geldi" haberi yapıldı.
Haberde, "Celta, Okay'a West Brom'da gösterdiği performanstan sonra pek çok teklif geleceğini umuyordu. Ancak sadece gelecek sezon Championship'te kiralık oynayacak West Brom'dan kiralama teklifi geldi. EURO 2020'deki düşük performansı Okay için ilgili olan takımların ilgilerinin azalmasına neden olduğu" yorumu yapıldı.
BEKLEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI
Celta Vigo'nun Okay Yokuşlu'nun satışından 6 milyon euro beklediği iddia edildi. Bu rakamı şu ana kadar ödeyecek resmi teklif sunulmadığından bahsedildi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın 27 yaşındaki başarılı oyuncu için Celta'nın kapısını bir kez daha çaldığı ve görüşme için talepte bulunduğu öğrenildi.
Daha önce Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmek istememesi yüzünden Galatasaray'ın zorlandığı ancak Celta Vigo'nun kendisinden para kazanma hedefinin bu transferin gerçekleşme olasılığını artırdığı ifade edildi. Şimdi futbolcunun, Galatasaray'la ilgili kararı bekleniyor.
ORTA SAHA BOŞALDI
Okay Yokuşlu, kiralık oynadığı West Bromwich'in küme düşmesinin ardından Celta Vigo'ya döndü. Gedson Fernandes ile Etebo'nun takımdan ayrılması nedeniyle ön liberoyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, transferi bir an önce bitirmek istiyor.
6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Altay altyapısından yetişen ve Kayseri forması giyen Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Bu sezon devre arasında da West Brom'a kiralandı. Geçen sezon toplamda 30 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı.
'EVET' DİYECEK
Galatasaray, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Okay'ı 4 milyon milyon euro civarı bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma bu kez 'Evet' demesi bekleniyor.
PERFORMANS
MAÇ:.............340
GOL:................ 24
ASIST:..............15