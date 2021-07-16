Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Yerine Stryger Larsen geliyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Yerine Stryger Larsen geliyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, gündemine aldığı Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier transferinden vazgeçti. Başkan Burak Elmas'ın, "Beşiktaşlıyım diyen bir oyuncuyu almam" sözlerinden sonra Stryger Larsen için Udinese ile görüşmeler yeniden başladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasraray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Yerine Stryger Larsen geliyor (GS spor haberi)

Rosier'in "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" açıklamasından sonra Galatasaray devreden çıktı. Başkan Burak Elmas'ın, "Beşiktaşlıyım diyen bir oyuncuyu almam" sözlerinden sonra Stryger Larsen için Udinese ile görüşmeler yeniden başladı. İtalya temsilcisi başlangıçta, Danimarkalı oyuncuya 4 milyon Euro değer biçti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Yerine Stryger Larsen geliyor (GS spor haberi)

Ancak bu Galatasaray tarafından çok bulundu ve Udinese son olarak 3 milyon Euro'ya indi. İki kulübün ortak bir noktada buluşulması bekleniyor. Galatasaray, Udinese'nin de iznini alarak oyuncuyla da temasa geçti. 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme istediği bildirildi.

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