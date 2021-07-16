Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Yerine Stryger Larsen geliyor (GS spor haberi)

Rosier'in "Ben Beşiktaş 'ın çocuğuyum" açıklamasından sonra Galatasaray devreden çıktı. Başkan Burak Elmas 'ın, "Beşiktaşlıyım diyen bir oyuncuyu almam" sözlerinden sonra Stryger Larsen için Udinese ile görüşmeler yeniden başladı. İtalya temsilcisi başlangıçta, Danimarkalı oyuncuya 4 milyon Euro değer biçti.

Ancak bu Galatasaray tarafından çok bulundu ve Udinese son olarak 3 milyon Euro'ya indi. İki kulübün ortak bir noktada buluşulması bekleniyor. Galatasaray, Udinese'nin de iznini alarak oyuncuyla da temasa geçti. 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme istediği bildirildi.